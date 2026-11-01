Almudena Cid denuncia que la Federación de Gimnasia no se ha preocupado de ella tras su operación: "No se han responsabilizado"

Tras haber sido intervenida con 43 años para ponerle una prótesis de cadera consecuencia de una lesión de hace 20 años, la gimnasta olímpica no ha recibido ni una sola llamada de la Federación.

Una lesión de cadera de hace dos décadas le dio la cara hace apenas tres años. Ahora, Almudena Cid lleva una prótesis. Tenía solo 43 años cuando tuvieron que ponérsela y no puede contener las lágrimas al hablar de este asunto en este reportaje de Salvados.

"Qué relación más complicada es la que tienes o has debido tener con tu cuerpo", comenta Gonzo, conmovido con su situación. El periodista se ha encontrado con ella en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en el que la atleta olímpica trabaja duramente para recuperarse. "Tu cuerpo te ha dado la posibilidad de vivir lo que has vivido durante tu carrera deportiva, pero ahora mismo veo el miedo que has pasado cuando has tenido que afrontar las secuelas de una vida entregada a explotar tu cuerpo en cierta medida", comenta el periodista.

Ella asegura que no había sido consciente de ello hasta este mismo momento: "Siempre estaba en el 'tú, para adelante, tú para adelante'. La mentalidad del deportista. No he dado espacio siquiera a que me pase esto que me ha pasado. No he querido quedarme en el lamento". La deportista denuncia a continuación la falta de interés de la Federación por ella en cuanto ha abandonado la élite.

Su operación de cadera ha vuelto a poner sobre la mesa una de las cuestiones que aborda el programa de laSexta este domingo: qué ocurre con los deportistas de élite cuando dejan de competir y desaparece el seguimiento que tenían durante su carrera. En su conversación con Gonzo, la exgimnasta reconoce que ha sentido que nadie se ha responsabilizado de las secuelas físicas que le dejó la gimnasia

"¿No me han llamado? No pasa nada. ¿No se han responsabilizado? No pasa nada", comenta que solía pensar con el fin de poder continuar con su recuperación. Gonzo le pregunta directamente si recibió alguna llamada de la Federación de Gimnasia cuando supieron que iba a ser operada y que necesitaba una prótesis de cadera. La respuesta de la exdeportista es clara: "No". Tampoco la operación ni la recuperación corrieron a cargo de la Federación: no le pagaron por tratarse de una lesión generada durante la competición.

"En mi época, tú te retirabas y nadie hace un seguimiento de tus patologías", afirma. Entre las lesiones que arrastra menciona sus "protrusiones del cuello", sus "osteofitos" y sus "calcificaciones de los pies".

Además, su historial médico no estaba integrado en el sistema de la Seguridad Social. Cuando acudió por primera vez a la sanidad pública después de retirarse, se encontró con que no constaban sus antecedentes.

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