Silvia Abril se enfrenta a la pregunta número 11 en ¿Quién quiere ser millonario? para conseguir 30.000 euros. "Y me queda todavía el comodín", destaca a Juanra Bonet, quien se ríe al ver cómo la actriz le intenta colar. Y es que ya no le quedan más comodines. ¿Quién es el sucesor de George Washington en la presidencia de Estados Unidos? Las opciones son las siguientes: John Adams, Thomas Jefferson, James Madison o James Monroe.

"Jolines, no me acuerdo quién era", afirma la actriz, que confiesa que duda entre los dos primeros. Y es que Silvia Abril destaca que su intuición "no está funcionando demasiado bien": "No sé si por la cantidad de mocos que tengo en la cabeza o por qué". Por eso, la actriz afirma que se va a plantar "con 20.000 eurazos" para su organización benéfica: "No voy a jugar a que me falle la intuición, la cague y me vaya con 15.000, que pueden estar muy bien, pero que pudiendo dar 20.000... es una maravilla".

"Me voy a plantar feliz con 20.000 eurazos", insiste Silvia Abril, que, sin embargo, dice la opción que habría escogido y sí, es la correcta: John Adams.