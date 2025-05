Qué es 'glotología', la palabra que echa a este profesor de lengua de ¿Quién quiere ser millonario?: "A tus alumnos les va a encantar"

Hermógenes Patón, profesor de lengua, se va a su casa tras fallar esta pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? relacionada, justamente, con su profesión. "He estudiado cinco años de filología y no he escuchado esta palabra en la vida".

"Oh", es la primera respuesta que sale de la boca de Hermógenes Patón cuando Juanra Bonet le pone contra las cuerdas con esta pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? El presentador quiere saber de qué palabra es sinónimo 'glotología' y este profesor de lengua no tiene ni idea.

Hermógenes comienza a reflexionar: "Si fuera sinónimo de lingüística, teniendo en cuenta la cantidad de asignaturas que he hecho en la carrera de lingüística, me parecería alucinante, porque no la he oído en la vida, así que descarto una".

El concursante busca en su "disco duro" palabras con la misma raíz, pero solo se le ocurre 'glotón'. "Piensa en palabras con 'glo-', que me parece que era un buen hilo del que tirar", le da una pista el presentador, que también le sugiere que siga buscando y no se detenga en 'glotonería'.

Después de darle muchas vueltas, marca la A sin pensar más, guiado por un impulso. "Mi profe de etimología se puede estar tirando de los pelos si me ve", lamenta.

Por suerte, ya ha llegado al segundo seguro y no hay nada que perder, porque en realidad 'glotología' es sinónimo de lingüística. "Eso es un 'zas, en toda la boca'", asegura. "No, esto es un clásico de los concursos y es que en lo tuyo, es en lo que más patinas", le consuela Juanra.

"Entre 'glotonería' y 'glóbulo' está 'glosario'", algo en lo que si hubiera caído, podría haberle llevado al camino correcto. "Fíjate qué pena, que te vas con 15.000 euros".

Su mujer no tiene piedad con él ya fuera de plató: "A tus alumnos les va a encantar".

