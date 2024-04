Valentín García es jefe de informática, y le encanta jugar hasta tal punto que se inventa sus propios juegos de mesa. Llega a ¿Quién quiere ser millonario? dispuesto a ganar el millón de euros. ¿Lo conseguirá? De momento, nada más entrar en plató, el concursante protagoniza un divertido momento junto a su hijo Sergio, que se encuentra entre el público como uno de los comodines. Sergio explica que es químico y sus puntos fuertes son la ciencia y la historia, dos ámbitos en los que podrá ayudar a su padre.

Incluso, Juanra Bonet pone a prueba al joven al hacerle una pregunta sobre química: ¿cuáles son las valencias del manganeso? "Si hay algún químico viendo el programa y me he equivocado, lo siento", afirma Sergio en el plató, donde Juanra Bonet pide a su equipo que comprueba si es correcto. "Siempre digo que por el pinganillo no me digan nada, solo 'súbete las gafas' y 'cuidado con la americana'", confiesa el presentador. Finalmente, descubre que la respuesta es correcta y Sergio se lleva los aplausos del público.