Segunda pregunta, 250 euros. Martín, el primer concursante de la noche, está impaciente por escalar preguntas en ¿Quién quiere ser millonario?, pero las prisas nunca son buenas consejeras. El joven se lanza sin volver a releer la cuestión, que reza así: "Dúo cómico formado por Juan Rosa y Manolo Sarria: Dúo...".

"Yo diría que es Les Luthiers", dice, descartando la opción correcta casi sin pensar. "Del Dúo Sacapuntas no conozco los nombres de pila, pero eran 'El linterna' y el... 'no sé qué'. Pero aquí no está 'El linterna'", empieza a reflexionar.

Martín continúa razonando. "Tricicle son tres... es que el Dúo Sacapuntas puede ser, ¿eh? Eran dos. ¡Ah, no! ¡Espera un momento! ¡Ah bueno, si es que en el enunciado está! 'Dúo...'", dice, dándose cuenta por fin de este aspecto que le resulta fundamental para no irse a casa con las manos vacías y tan pronto.

Tras marcar la opción D y resultar ser la correcta, se excusa. "Me he dado cuenta yo solito". Por si fuera poco, Juanra Bonet le recalca que ninguna de las otras opciones son grupos humorísticos compuestos por dos personas.