El chiste de la hija de Juanra Bonet que dejó alucinado al presentador de ¿Quién quiere ser millonario?

Camilo Palazuelos es ingeniero en Informática, tiene un Máster en Matemáticas y Computación y un Doctorado en Ciencia y Tecnología. Sin embargo, estos estudios no le sirven para superar una de las primeras preguntas a las que se enfrenta en ¿Quién quiere ser millonario? Lo que realmente ayuda a Camilo es su ahijada.

Y es que en la pregunta número tres, en la que puedo conseguir 500 euros, Juanra Bonet le pregunta por cómo se llama la protagonista de una serie infantil que es una cerdita rosa: Caillou, Pocoyó, Peppa Pig o Bob Esponja.

"A mi ahijada no le gusta nada", destaca X, que confiesa que dice "que tiene la cabeza en forma de secador". "¡Es verdad!", destaca Juanra Bonet a X, que termina marcando la opción correcta: Peppa Pig.

Juanra Bonet aprovecha para contar un chiste de su hija: "Está en la edad de traer chistes del colegio, y me dice, 'papá, ¿te sabes el chiste de Pocoyó?, le digo que no y me dice, 'tampoco yo'". "Mi hija contando chistes, de dónde habrá salido", bromea el presentador de ¿Quién quiere ser millonario?