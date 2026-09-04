Pablo Montesinos, tras la comparecencia de Sánchez en el Congreso: "Nunca ha estado tan solo"

El periodista ha señalado que el presidente del Gobierno se ha quedado solo en su discurso sobre la crisis migratoria en Ceuta. Sin embargo, ha aclarado que esto no implica que haya avances en una posible moción de censura.

Pablo Montesinos ha reaccionado a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde habló sobre la situación que vive Ceuta y volvió a insistir en que no hay "evidencias sólidas" del papel de Marruecos en esta crisis migratoria.

"El presidente del Gobierno nunca ha estado tan solo en el Congreso de los Diputados", ha asegurado, indicando que en su gobierno esto se ha visualizado con el amago de aplauso de la ministra Margarita Robles y por "las quejas en los pasillos" de los ministros de Sumar.

Además, ha destacado que también se ha notado en todo el Hemiciclo porque sus socios, los que eran habituales y los que han aguantado con él hasta el final, "no le han dado la mano" en esta ocasión".

"Vive en paralelo a lo que dice la Cámara", ha destacado Montesinos, dejando claro que esto no significa que haya avances "respecto a una posible moción de censura".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.