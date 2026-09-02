Lucas, (Andy y Lucas) tras operarse la nariz en Turquía: "En España ningún cirujano se quería atrever"

Lucas, de Andy y Lucas, ha acudido a Turquía a hacerse una reconstrucción nasal: "En España hay muchos sanitarios que son maravillosos, pero ninguno se quería atrever a hacerme la operación".

Lucas, de Andy y Lucas, ha dado sus primeras declaraciones tras su esperada operación de reconstrucción nasal en Turquía. "Muy contento con el cirujano, el tipo es una eminencia", destaca el cantante, tapado con una mascarilla, que desvela que "en España hay muchos sanitarios que son maravillosos, pero ninguno se quería atrever a hacerme la operación". Es más, el artista señala que "el propio cirujano de Barcelona" le recomendó el turco: "Este es la eminencia de las eminencias".

"Sí, este es turco, igual te pone culo que te cambia la nariz", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas destaca que le ha visto la nariz y "le ha quedado espectacular".

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