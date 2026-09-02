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Lamine Yamal aparece con look sorpresa junto a Inés García en los Premios AFE: "Qué mal le queda el bigote"

Lamine Yamal, que ha acudido con Inés García a los Premios AFE, ha recibido el galardón como el Mejor Jugador de Primera División.

Lamine Yamal aparece con look sorpresa junto a Inés García en los Premios AFE: "Qué mal le queda el bigote"

Lamine Yamal e Inés García han acudido a la V edición de los Premios AFE, donde el futbolista de la selección española ha recibido el premio al Mejor Jugador de Primera División. La pareja, que sigue consolidando su relación, se ha mostrado muy enamorada. Incluso, Tatiana Arús explica en este vídeo de Aruser@s que "se rumorea que estarían viviendo juntos". Además, ambos han combinado sus estilismos, sin embargo, hay algo del look del deportista que no convence al plató de Aruser@s. "Qué mal le queda el bigote", señala Hans Arús.

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