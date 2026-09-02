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Alfonso Arús da la bienvenida a Alejinho, el hijo del joven que viajó a pie de Argentina a EEUU para ver a Messi

"Ha nacido Alejinho". Así anuncia Alfonso Arús en Aruser@s la última novedad de la historia del joven argentino que decidió emprender una aventura a pie desde Argentina hasta Estados Unidos para cumplir su sueño de ver a Messi.

Alfonso Arús da la bienvenida a Alejinho, el hijo del joven que viajó a pie de Argentina a EEUU para ver a Messi

La historia de Alejo suma un nuevo capítulo. El joven argentino se hizo viral después de decidir recorrer a pie el camino entre Argentina y Estados Unidos para intentar llegar a tiempo al último Mundial de Messi, mientras su pareja permanecía en Argentina embarazada. Después llegó un inesperado giro de guion: Alejo comunicó que la pareja había roto, aunque aseguraba que ambos iban a seguir manteniendo una buena relación por el hijo que tenían en común.

Ahora, por fin, ha llegado el momento más esperado: ha nacido el pequeño Alejinho. "¡Hermoso todo, tiene mucho pelo!", cuenta Alejo en un vídeo publicado en redes sociales.

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