Alfonso Arús alucina con el 'vecino del visillo' que sigue los pasos de un joven por la calle: "¿Esto es legal?"

Cada vez proliferan más los 'viejos del visillo', aunque algunos ya no necesitan ni asomarse a la ventana. Un viral muestra cómo una cámara de videovigilancia instalada frente a una vivienda gira siguiendo los pasos de un joven.

Los 'viejos del visillo' han evolucionado. Ya no hace falta estar detrás de una cortina para saber quién pasa por delante de casa, ahora algunas cámaras de vigilancia parecen hacer el trabajo por ellos.

Como vemos en las imágenes sobre estas líneas, un joven camina tranquilamente por la calle mientras la cámara instalada frente a una vivienda gira para seguir todos sus movimientos. "¿Esto es legal? Según ando me va siguiendo, ¿vecino cotilla nivel Dios?", escribe el joven que comparte el vídeo. La imagen deja así una duda en el aire: ¿dónde termina la videovigilancia y dónde empieza el espionaje al vecino?

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