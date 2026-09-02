Alfonso Arús, sobre el 'simpa' del siglo en un restaurante de A Coruña: "Son unos chungos, ¡es una pasta!"

Un restaurante de Culleredo, en A Coruña, ha sufrido un 'simpa' de dimensiones históricas tras organizar una multitudinaria fiesta de cumpleaños infantil donde la factura de unos 7.000 euros habría quedado sin pagar.

A Aruser@s ha llegado la noticia del que ya muchos consideran el 'simpa' del siglo. Un restaurante de Culleredo, en A Coruña, preparó una fiesta de cumpleaños infantil multitudinaria que terminó con una factura de alrededor de 7.000 euros sin pagar.

Una celebración no escatimó en gastos: barra libre, carne a la brasa, marisco, tarta y todo lo necesario para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de la pequeña. El problema llegó a la hora de pasar por caja. "Hasta ahora los simpas eran de 200 euros, no de 7.000. ¡Es una pasta!", alucina Alfonso Arús al conocer la cifra.

Una historia que podría ir todavía más lejos. Elena Godessart advierte de una nueva práctica que estaría proliferando: "Mucho cuidado porque ahora están avisando que están falsificando recibos con inteligencia artificial para hacer ver que han pagado y no es cierto".

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