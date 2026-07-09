Albares tacha a Vox de "patriotas de hojalata" tras defender Abascal a Meloni frente a Trump: "No les importan los españoles"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que al partido liderado por Abascal lo único que le importa "es acercarse al poder". "Jamás les he visto ponerse al lado de España", ha destacado.

José Manuel Albares ha respondido a las declaraciones de Santiago Abascal, quien defendió a Giorgia Meloni y criticó a Donald Trump por tratar a los aliados como vasallos. En una entrevista, Abascal afirmó que Trump se está equivocando al publicar una foto con Meloni y un mensaje despectivo. Albares señaló que no le sorprende la defensa de Meloni, ya que conoce a "esos patriotas de hojalata" que no apoyan al pueblo español. Según el ministro, Vox y el PP priorizan su acceso al poder sobre el bienestar de los españoles y nunca han respaldado a España en momentos de necesidad. Albares advierte que ahora incluso podrían sabotear lo que beneficia al país.

José Manuel Albares ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Santiago Abascal defendiendo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. El líder de Vox ha afeado y roto por primera vez con Donald Trump señalando que "no se puede tratar a los aliados como vasallos".

"Creo que el señor Trump se está equivocando", llegó a decir en una entrevista en Telecinco, en referencia a la publicación del mandatario estadounidense de una foto con Meloni con el mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento".

Al ser preguntado sobre si le sorprende que salga así en defensa de Meloni y no cuando Trump ataca a España, Albares ha confesado que no le extraña.

"Conozco perfectamente a esos patriotas de hojalata, a los que nunca están al lado del pueblo español", ha destacado, confesando que cree que el PP también va a cruzar esa línea roja de "atacar a los españoles ya a cara descubierta".

El ministro de Asuntos Exteriores ha indicado que al partido de extrema derecha no les importan los españoles. "Lo único que les importa es intentar acercarse al poder como sea. Si es a costa del bienestar y la vida de los españoles, adelante", ha asegurado.

De esta forma, ha indicado que él jamás les ha visto "ponerse del lado de España cuando el país lo ha necesitado". "Jamás les he visto estar a mi lado como ministro de Asuntos Exteriores de España cuando ha habido una crisis en la que ha habido que defender a nuestras empresas, nuestros intereses", ha lamentado.

Ahora, ha confesado que cree que todavía van más lejos al sentir que no solo no apoyan a España cuando lo necesita, "directamente van a sabotear aquello que es bueno para el país".

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