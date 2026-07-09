David Vico confiesa qué sintió cuando Feijóo usó la palabra "cáncer" para referirse al absentismo: "Se pasó con la hipérbole"

El filósofo y escritor David Vico confiesa que ha sido paciente oncológico, por tanto, en esta ocasión, habla desde el lado más personal de la cuestión. En el vídeo podemos ver qué piensa sobre esta desafortunada metáfora de Feijóo usando la palabra cáncer para referirse al absentismo laboral.

Borja Sémper ha afeado la comparativa de Feijóo al utilizar la palabra cáncer para referirse al absentismo laboral. "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", ha señalado en su perfil de X el portavoz del PP.

El filósofo David Vico confiesa en Al Rojo Vivo que sigue luchando contra el cáncer: "A mí, en lo particular, en el momento que me encuentro ahora como enfermo oncológico, no me molesta [que Feijóo haya usado ese término]. No me molesta porque estoy en remisión, porque voy muy bien y voy hacia adelante".

Sin embargo, asegura que cada uno tiene sus propias realidades: "Todos los días hay 820 diagnósticos nuevos de cáncer y esto suma al año más de 300.000 nuevos casos de cáncer con personas que están pasando por toda una montaña rusa de emociones y de sensibilidades a las que solo la palabra cáncer les puede aterrorizar. Hay piel más fina, viene más gruesa y sobre todo, estados en lo que uno se encuentra", confiesa.

Ahora bien, hablando de la estética política, "el lenguaje hiperbólico y metafórico es muy bonito por efectista, pero se aleja de la realidad y del discurso que se tiene que dar", analiza el filósofo.

Por tanto, afirma que "no hace daño a nadie que hoy o en cualquier momento, incluso con un mensaje en X, decir que 'se me fue la metáfora, me pasé de hipérbole o fue un mal ejemplo tocar el cáncer en este caso". Con eso, concluye Vico, "sería más que suficiente para en lo estético, en lo estético, por lo menos poner un paño caliente".

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