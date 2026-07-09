Joan Tardà analiza el 'sorpasso' de Aliança Catalana a Junts, según el CIS catalán: "Era una crónica anunciada"

El CIS catalán dispara a Aliança Catalana, otorgándole una horquilla de entre 23 y 25 escaños, mientras que la formación de Carles Puigdemont se quedaría entre 16 y 18 diputados (en 2024 obtuvo 35). Joan Tardà, de ERC, analiza estos resultados y también otros que nos ofrece esta encuesta.

El que fuera diputado de ERC en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2019, Joan Tardà, analiza los novedosos resultados del CIS catalán. No obstante recordamos que las elecciones no se celebrarían, formalmente hablando, hasta 2028, por lo que queda todavía mucho por andar.

El CIS catalán dispara a Aliança Catalana: la extrema derecha lograría el 'sorpasso' a Junts en las urnas. El PSC seguiría siendo el partido más votado, con una horquilla de entre 36 y 38 diputados (tuvo 42 escaños en las elecciones anteriores) seguido de ERC, con 24-26 escaños (en las elecciones anteriores obtuvo 20). En tercer lugar estaría la formación de Silvia Orriols, Aliança Catalana, con 23-25 escaños) y en cuarto la de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, con 16-18 diputados (en 2024 obtuvo 35).

A Tardà no le sorprende para nada el avance de Aliança Catalana: "Era una crónica anunciada". "Creo que en esta misma mesa ya habíamos dicho que los resultados de Aliança permitirían a ERC sentir su aliento en la nuca. Estaba cantado. Los resultados son muy interesantes, a expensas de lo que ocurra luego, una vez celebradas las elecciones españolas", añade.

Rufián, más valorado para ser president de catalunya que Junqueras

Por otro lado, la encuesta también pregunta por quién sería su presidente/a favorito para gobernar la Generalitat, y los resultados vuelven de nuevo a mostrar datos relevantes. Con gran diferencia, ganaría Salvador Illa, con el 18% de los votos, seguido de Silvia Orriols (AA) con un 8%; Gabriel Rufián, de ERC, con un 7%; Oriol Junqueras (ERC) con un 5% y, por último, Carles Puigdemont con otro 5%.

Para Tardà, esta valoración es importante ya que "la pregunta requería un solo nombre", lo cual significa, valora el político de ERC, que "la figura de Rufián, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, ha dejado de ser un fenómeno para convertirse en una posibilidad".

De hecho, esta encuesta "refleja es el incremento de escaños en el Congreso de los Diputados, también en el Parlament por parte de ERC, pero sobre todo la consolidación del fenómeno político de Rufián", concluye Tardà.

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