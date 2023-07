Tras 18 años de carrera y con 414 goles a su espalda, 'el fenómeno' decide colgar las botas con 34 años y lo hace en una rueda de prensa multitudinaria en la que no puede contener las lágrimas.

"Todos saben que tuve un histórico de lesiones y estas lesiones me han hecho anticipar el fin de mi carrera". Así anunciaba Ronaldo Nazario el 14 de febrero de 2011 que abandonaba de manera definitiva el campo de fútbol. Su retirada fue un shock para todos los aficionados. "Fue una carrera linda, maravillosa, emocionante. Muchas derrotas, infinitas victorias. Hice muchos amigos y no recuerdo haber hecho ningún enemigo", decía haciendo su balance.

Irene Junquera, periodista deportiva, rememora en 'Pongamos que hablo de...' cómo fueron los últimos meses en activo del futbolista y el momento del adiós definitivo. "Se acabó, no aguanto más. Fue el resumen de lo que habían sido los últimos años, yo creo que desde la salida del Real Madrid. Ahí se truncó todo. La lesión, venía de otra más... Lo que ha pasado Ronaldo a nivel extradeportivo solo lo sabe él", relata.

"En su despedida fue honrado y se dio cuenta de que ya no merecía la pena estirar más su carrera. Y bueno, como cuando se han ido otros mitos importantes. Es una pena por perder la magia de un jugador que durante más de una década fue un referente para todos", lamenta en este documental Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Sevilla F.C..

Tal y como vemos en el vídeo principal de esta noticia, en aquella rueda de prensa, le acompañaron sus hijos y quien por entonces era presidente del último equipo en el que jugó en Brasil: su amigo Andrés Sánchez, que ahora presta su testimonio a esta docuserie. "Me llamó a su casa y me dijo, 'mira, presidente, yo no aguanto más. Ayer fui a coger a mi hija y las piernas no me aguantaban. Estoy sufriendo mucho'. Estábamos él y yo solos y le propuse que continuara hasta finales de año, finalizando su contrato. 'Vienes a entrenar cuando quieras, juegas cuando quieras'. Pero él dijo que no. Que o se dedicaba totalmente o paraba de jugar", recuerda. "Fue una noche que guardo en mi cabeza y en mi corazón hasta hoy".

Julio Baptista, compañero de Ronaldo en el Real Madrid afirma que el delantero carioca "dejó un legado impresionante y siempre se le recordará como uno de los mejores delanteros de la historia del mundo del fútbol".