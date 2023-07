Ronaldo Nazario era un goleador nato y así lo demostró en el F.C. Barcelona. Pero no se trata solo de cantidad (47 goles en 51 partidos), sino también de su calidad. Algunos de sus tantos son auténticas joyas que aún permanecen en el imaginario colectivo, como el que puede verse en el vídeo principal de esta noticia. "El gol contra el Compostela asombró a España y al mundo", afirma Iñaki López en esta entrega de 'Pongamos que hablo de...' dedicada al delantero brasileño.

"Al que sea futbolero, ese gol no se le olvida. Es como si fuera ayer", asegura Susana Guasch, periodista deportiva. Para Dani Mateo, forofo del Barça y presentador de Zapeando, "ese gol es una obra de arte". "Le empiezan a salir defensas y le da exactamente lo mismo", dice con sorpresa. "Y hay un momento ahí que viene uno, pero viene uno ya alocado a romperle las rodillas y el tío frena el balón, lo deja pasar y continúa".

Otro de los grandes de nuestro país en el mundo del fútbol, David Villa, opina que "parece un videojuego". "Cómo se va apartando rivales, no solo con calidad, sino también con corpulencia", describe.

"Esa imagen de Robson, el entrenador, levantando las manos, diciendo 'no me lo puedo creer'... Era lo que sentíamos todos", reconoce Pedrerol. El gol incluso levantó la ovación del público gallego. Pero hay alguien que no lo recuerda con tanto cariño. Este es el caso de José María Caneda, expresidente de la S.D. Compostela, que vuelve al campo para rememorarlo.

"Yo sé que el gol de Ronaldo fue precioso, pero también fue demérito nuestro", dice con contundencia en estas declaraciones. "Al único que le dio nombre fue a Ronaldo, a nosotros nos dejó como capullos, que nos había metido un gol de mierda", reflexiona, un tanto harto de haberlo visto repetido tantas veces, eso sí, con mucho sentido del humor.

Tomás Guasch, periodista deportivo, pone el broche a este recuerdo de oro hablando de su protagonista. "Ronaldo olía diferente. Era aroma de crack".