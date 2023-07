Mónica Cruz charla con Iñaki López sobre cómo el ballet marco la infancia y la vida tanto de su hermana Penélope como de ella. "La danza está llena de todo, de interpretación y de disciplina física", explica la actriz.

Por otro lado, en el vídeo principal de esta noticia también se pueden ver unas imágenes inéditas de una de las primeras veces que Penélope Cruz actúa frente a una cámara con 13 años y ya entonces, lograba cautivar al público. Se trata de un festival en su colegio donde se interpretó 'Cascanueces danza india' en 1988.

"Ella iba a hacer de serpiente y fue una sorpresa para el público, todo el mundo hablaba de ella y no la conocían", explica Lali Gallifa, profesora de ballet de Penélope Cruz, que explica cómo aunque "técnicamente era buena, pero las había mejores": "Ahora, Penélope ha tenido algo. Transmite siempre y llega a las personas, no me extraña que en el cine le haya pasado lo mismo". Una compañera de ballet de Penélope Cruz también habla en el vídeo sobre esa época.