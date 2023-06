"En casa de Julio Iglesias no se te ocurra pedir un whisky, ni un cubata, ahí se toma vino", destaca el periodista y amigo del cantante, Fernando Ónega, que afirma que "es capaz de distinguir una marca de vino y la añada por el olor". "No creo que no haya nadie en el mundo que tenga esa capacidad con el aroma del vino", destaca el periodista.

Y es que el propio cantante lo demostró en el plató de 'Sabor a ti' en el año 2000, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. Por otro lado, el fotógrafo Alejandro Cabrera destaca que Julio Iglesias "es una persona generosa": "En las sesiones que hicimos en Miami le comenté que había leído que había un vino que era una maravilla y esa noche tenía una botella de ese vino en el hotel, así de detallista es".