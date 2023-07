"La gente me pita y yo estoy acostumbrado a que lo hagan aquí en el estadio del Bernabéu. La gente nunca me ha llegado a coger cariño", lamentaba Ronaldo en una rueda de prensa en febrero de 2006. "Yo seguiré dando lo mejor para que el Real Madrid gane siempre sus partidos", aseguraba entonces.

Francisco Pavón, compañero del Real Madrid del delantero carioca opina que "no se fue justo con Ronnie". "Dejó de jugar y participar en los partidos", recuerda. "Había ganado todo para tener la confianza de cualquier entrenador y yo creo que cualquier entrenador lo que debería de haber hecho es poner a Ronnie en su barco. No se hizo eso. Directamente, se le separó. No se contaba en nada con él. A mi modo de ver es una falta de respeto a un grandísimo profesional", dice con contundencia en este documental, conducido por Iñaki López.

Una situación que le afectó incluso en su vida personal, fuera del campo. "Ya no era el Ronaldo ese alegre. No sabes cómo actuar como compañero. No sabes qué decirle. Sí que le intentas animar, pero lo único que quieres es que haga un gol para que vuelva a ser él mismo", recuerda con tristeza Iván Helguera, defensa del equipo en aquella época.