laSexta estrena el próximo martes a las 22:30 horas 'El Piano', un aclamado formato internacional, adaptado por Atresmedia, que será presentado por Ruth Lorenzo. Por su parte, Pablo López y Mika serán los jueces que tratarán de buscar al mejor pianista aficionado en un emocionante programa que mezclará las apasionantes historias de sus protagonistas con su pasión por la música.

El programa recorre distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por dos aclamados pianistas que observan su destreza desde muy cerca, en una habitación oculta.

Al final de cada episodio y de estas audiciones, los participantes son citados en un mismo lugar y allí descubrirán quiénes son los aclamados pianistas profesionales. Tras ver cómo tocan el piano, serán ellos mismos los que les expliquen qué buscan y anunciarán quién es el ganador del episodio. Será un momento de celebración y alegría puesto que, además, podrán tocar el piano juntos. Además de mostrar su don con las teclas del piano, el programa permitirá conocer mucho mejor a los pianistas aficionados y sus inquietudes. Todos comparten una pasión: el piano.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo creció entre Estados Unidos y su Murcia natal, de forma que su estilo musical recibe influencias que abarcan desde el blues y rock estadounidense hasta el pop español. Saltó a la fama en 2008 con su participación en la versión británica de Factor X, donde quedó en quinta posición y donde interpretó la versión ‘Purple Rain’ de Prince, que se convirtió en una de las actuaciones más virales de su edición. Ruth Lorenzo alcanzó gran popularidad en Reino Unido, donde llegó a colaborar con el guitarrista Jeff Beck.

En 2014, fue elegida para representar a España en Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’ y quedó en novena posición. Con 3 discos de estudio en el mercado ('Planeta Azul', 'Planeta Azul Edición Especial' y 'Loveaholic') y su último sencillo 'La Reina', está inmersa en su nuevo proyecto musical el cual dará lugar a su cuarto álbum discográfico. En redes sociales, cuenta con más de 360K seguidores y en televisión ha formado parte de varios programas tanto en calidad de participante como de asesora. En 'Tu Cara me suena' fue la ganadora de la cuarta edición. Desde 2023 podemos verla en su rol de presentadora en programas como 'Cover Night' o 'Benidorm Fest 2024'.

Pablo López

Pablo López, una de las figuras más importantes del pop contemporáneo, canta y compone transmitiendo con cada palabra ese punto de locura y de libertad, de honestidad consigo mismo y con la música, que le han llevado a posicionarse como uno de los autores más relevantes de nuestro país.

Actualmente vive el mejor momento de su carrera profesional, tras celebrar con todo el público y sus fans el 10º aniversario de su carrera musical de la mano de una exitosa gira con más de 30 conciertos todos Sol Out que cerrase por todo lo alto a mediados del pasado junio dentro del Universal Music Festival. Además, durante julio y agosto el artista malagueño ha ofrecido conciertos en los principales ciclos y festivales de verano, para continuar en Latinoamérica, Estados Unidos y cerrar el año en las salas más relevantes de Europa a la vez que compagina con diversos proyectos televisivos.

Pablo López es artífice de una discografía de inmenso éxito –álbumes como 'Once historias y un piano' (2013), 'El mundo y los amantes inocentes' (2015), el aventurero 'Camino, fuego y libertad' (2017) o el cinemático 'UNIKORNIO', 'Once millones de versos después de ti' (2020) que han registrado imponentes cifras de venta– presume de giras que arrojan datos de auténtico récord. De hecho, estamos ante el primer artista español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial.

Además, ha recibido la Medalla a la Proyección de Andalucía 2024, uno de los galardones más importantes que la Junta de Andalucía concede y que engrosa su larga lista de premios de prestigio como el Ondas en 2021 –como Fenómeno Musical del Año gracias a su gira 'MaydayStay Tour'– y es una figura popularísima en todo el país también por su participación como coach en los distintos formatos del programa televisivo La Voz, en el que ha conseguido ganar en cualquiera de sus tres versiones: La Voz, La Voz Kids y La Voz Senior.

Mika

Comenzó su carrera en 2007 con su trascendente single 'Grace Kelly', del que vendió 3 millones de copias en todo el mundo, manteniéndose en el número uno británico durante 5 semanas y coronando las listas de 6 países más. Hasta la fecha su álbum debut, 'Life In Cartoon Motion', ha amasado más de 2.000 millones de streams, alcanzando los más de 8 millones de álbumes vendidos y posicionándose en el nº 1 de Reino Unido y 11 países más.

En 2009 su segundo álbum, 'The Boy Who Knew Too Much', continuó acuñando su éxito al colarse en el top diez de más de una decena de países gracias a temas como 'We Are Golden', 'Blame It On The Girls', o 'Rain'. También con su tercer álbum 'The Origin of Love' cosechó éxito a nivel mundial de la mano de famosos duetos como el de 'Celebrate' junto a Pharrell Williams o 'Popular Song' con Ariana Grande. Tras esto Mika ha conquistado el corazón de espectadores de toda Europa formando parte de programas como 'Factor X' Italia o 'La Voz' Francia y lanzando su propio show 'Stasera Casa Mika', con el que se llevase el premio Rose d'Or en 2017. En 2015 lanzó su cuarto álbum de estudio, junto al productor nominado a los Grammy Gregg Wells, un disco que generase una cálida acogida entre la prensa especializada de la industria musical.

Para 2019, con su quinto disco, Mika alcanzó un punto de inflexión buscando transformar su dolor con la creación de algo bello y cargado de esperanza. El resultado fue una obra sonora que abarca diferentes décadas del pop, grabada en vivo utilizando sintetizadores antiguos y reclutando a estrellas musicales de todo el mundo. En medio de su gira estadounidense y europea llegó la pandemia y, ante la devastadora explosión en Beirut, Mika decidió honrar su herencia libanesa organizando un concierto benéfico virtual en apoyo a las víctimas y al pueblo libanés. 'I Love Beirut' contó con la participación de artistas de todo el mundo, incluidos Kylie Minogue en Londres, Rufus Wainwright en Los Ángeles, Mashrou Leila en Nueva York, Laura Pausini en Roma y Dana Paola en la Ciudad de México. El concierto logró recaudar más de 1 millón de euros para Save the Children y la Cruz Roja libanesa.

En mayo de 2022, tras un regreso triunfal a Coachella, Mika tuvo el honor de actuar como presentador del Festival de Eurovisión de este año, en directo desde Turín, Italia, y 2023, además de ofrecer conciertos por todo el mundo incluidos Japón, Corea del Sur o Marruecos, lanzó su primera banda sonora para la película de habla francesa ‘Zodi et Tehu: freres du desert’ para la que trabajó con 160 músicos de todo el mundo.

Mika ha sido nominado y ganador premios de los Brits, los Grammy, los Ivor Novellos, Capital Radio, la revista Q, los NRJ, los World Music Awards, BT y Vodaphone, Virgin Media y MTV en Europa, Asia, Australia y Japón, entre otros. También recibió el prestigioso premio francés "Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres", ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y tiene premios de Oro o Platino en nada menos que 32 países. Así, después de amasar miles de millones de visualizaciones y ganarse el cariño de una ferviente base fan, Mika continúa evolucionando con su sexto álbum de estudio: Que ta tête fleurisse toujours (“May your head always blossom”).

Así, después de acumular miles de millones de visualizaciones y ganarse el cariño de una ferviente base de fans, Mika continúa evolucionando con su sexto álbum de estudio y primer álbum completamente en francés: Que ta tête fleurisse toujours (“Que tu cabeza florezca siempre”), que debutó en el top 5 en Francia y será certificado como disco de oro el próximo mes.

Éxito internacional arrollador

El Piano es la adaptación del formato que ha arrasado en Reino Unido y que se considera el formato revelación del pasado año. Tal fue el revuelo que ‘The Piano’ causó en Reino Unido que la ganadora de su primera edición, Lucy, fue la elegida por la Casa Real británica para tocar en la coronación de Carlos III. 'The Piano' ha sido galardonado como el mejor reality de competencia en los Rose D’Or Awards, el mejor programa original en The Broadcast Awards o el mejor formato de reality para C21 Awards.

Bajo el título 'El Piano', el formato que emitirá laSexta está producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España y se suma a la continua apuesta por el entretenimiento de la cadena con formatos como ‘Aruser@s’, ‘Zapeando’, ‘Pesadilla en la cocina’ o ‘El millonario’.