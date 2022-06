En el primer servicio del Phoenix, Alberto Chicote comprobó en Pesadilla en la cocina la incapacidad de Cristian, el dueño del local, para liderar a su equipo. Una situación que se le llega a ir de las manos hasta tal punto que empieza a dar golpes a las cosas delante de sus propios clientes.

"Se me han quemado todos los fusibles que tengo dentro del cerebro, así que carta blanca", reconocía el italiano, que, incluso, llegó a abandonar el local afirmando que necesitaba soltar "adrenalina". Alberto Chicote acudió en su busca para intentar calmarle y hacerle entrar en razón. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

"Ay, Madonna, ilumínanos o ilumina a éste"

Pero este momento no fue el único en el que Alberto Chicote alucinó con el carácter del dueño del Phoenix y el resto de la plantilla. "Ay, Madonna, ilumínanos o ilumina a éste", declaró el presentador de Pesadilla en la cocina mirando al techo. Y es que Alberto Chicote tuvo que mirar hasta cómo "freír unas empanadillas" ante la incapacidad del dueño de sacar adelante el servicio. Puedes ver el momento en el siguiente vídeo.

"No soy un puto cocinero de mierda"

Además, durante el primer servicio del restaurante Phoenix en Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote quedó muy sorprendido de la actitud del dueño, Cristian, que desprestigió la profesión de cocinero. "Yo no soy buen cocinero, yo me apaño en hacer el puto bocadillo de mierda, no soy un puto cocinero de mierda", le espetó el italiano al exitoso chef, cuya reacción puedes ver en el siguiente vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.