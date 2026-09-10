Ahora

Antes y después

El espectacular antes y después de 'Bodeguita Los 50' con Chicote: "Te vas a quedar de piedra"

El equipo de Chicote se pone manos a la obra para transformar por completo el restaurante y ayudar a Chari y Antonio a afrontar una nueva etapa con ilusión.

El espectacular antes y después de 'Bodeguita Los 50' con Chicote: "Te vas a quedar de piedra"

Después de poner sobre la mesa todos los problemas que estaban llevando a 'Bodeguita Los 50' al límite, llega el momento de pasar a la acción. El equipo de Chicote se pone manos a la obra para conseguir un antes y un después radical y reforzar la personalidad del restaurante.

El local estrena nuevo nombre, nuevos logotipos y una imagen mucho más actual, con colores que buscan darle un carácter más sevillano y una fachada mucho más atractiva. "Cuando pases dentro te vas a quedar de piedra", adelanta Chicote.

Y no exagera. Al entrar, los trabajadores se quedan completamente en 'shock' ante la transformación.

El restaurante gana identidad con mobiliario nuevo, cristalería y vajilla, además de una decoración mucho más acogedora. Las fotografías antiguas del local también tienen su espacio, como un homenaje a su historia y a todos los años que hay detrás del negocio, pero mirando hacia un futuro renovado.

La transformación llega también a la cocina con nuevos utensilios y una mayor organización donde el equipo incorpora unos fuegos que hasta ahora no tenían y una freidora nueva.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marruecos niega estar tras la entrada masiva, recuerda que aceptará a los migrantes y rechaza ser un "chivo expiatorio" de la política española
  2. El Congreso aprueba la ley para nacionalizar saharauis en plena tensión con Marruecos y tras 50 años de lucha
  3. La instrucción en la que se basa el Supremo para paralizar el voto de 2,4 millones de españoles copia una de 2008 que nadie recurrió
  4. La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Begoña Gómez contra la absolución de la activista ultra Pilar Baselga por difundir que era transexual
  5. Ni asequible, con solo 600 casas y ni una en Madrid o Sevilla: el portal de alquiler de vivienda pública del Gobierno Casa47 se estrena entre fiascos
  6. La mujer que engañó a Silicon Valley: así pasó de ser la nueva Steve Jobs a acabar en la cárcel por fraude