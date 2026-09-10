El espectacular antes y después de 'Bodeguita Los 50' con Chicote: "Te vas a quedar de piedra"

El equipo de Chicote se pone manos a la obra para transformar por completo el restaurante y ayudar a Chari y Antonio a afrontar una nueva etapa con ilusión.

Después de poner sobre la mesa todos los problemas que estaban llevando a 'Bodeguita Los 50' al límite, llega el momento de pasar a la acción. El equipo de Chicote se pone manos a la obra para conseguir un antes y un después radical y reforzar la personalidad del restaurante.

El local estrena nuevo nombre, nuevos logotipos y una imagen mucho más actual, con colores que buscan darle un carácter más sevillano y una fachada mucho más atractiva. "Cuando pases dentro te vas a quedar de piedra", adelanta Chicote.

Y no exagera. Al entrar, los trabajadores se quedan completamente en 'shock' ante la transformación.

El restaurante gana identidad con mobiliario nuevo, cristalería y vajilla, además de una decoración mucho más acogedora. Las fotografías antiguas del local también tienen su espacio, como un homenaje a su historia y a todos los años que hay detrás del negocio, pero mirando hacia un futuro renovado.

La transformación llega también a la cocina con nuevos utensilios y una mayor organización donde el equipo incorpora unos fuegos que hasta ahora no tenían y una freidora nueva.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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