Chicote quema los "fantasmas" que llevan al límite a 'Bodeguita Los 50': "Hay que quitarlos del medio ya"

La tensión entre los dueños y la plantilla ha llevado al restaurante a una situación insostenible y Chicote decide hacer borrón y cuenta nueva con una actividad para dejar atrás todos los problemas.

Chari y Antonio están al frente de un negocio en el que los problemas se acumulan y los "fantasmas" amenazan con llevarles directamente al 'game over'. La tensión y la presión entre los propietarios y la plantilla han convertido el restaurante en una situación insostenible y para intentar romper con todo lo que les impide avanzar, Chicote propone una actividad: quemar los fantasmas que llevan tiempo persiguiéndoles.

Antes de hacerlo, cada miembro del equipo pone nombre a aquello que considera que debe cambiar. Ana pide que "Borja sea limpio y Chari y Antonio lideren". Borja señala la mala relación entre cocina y servicio, mientras Javi habla de la "vergüenza en la terraza con la tardanza de los platos". Aroa pone el foco en Chari: "La solución es que Chari no es Dios, pero está sola. Tiene un hermano que es el dueño, pero no lo veo" y Antonio reconoce que uno de sus problemas es "el cuchicheo".

Por su parte, Chari señala la organización, aunque niega tener favoritismos y Chicote detecta algo más profundo en la propietaria: "Demuestras una inseguridad que creo que hay que quitar del medio, que hay que quitar desde ya. Si no tomas decisiones, ni aciertas ni aprendes", le advierte.

Todos queman sus papeletas y dejan atrás simbólicamente esos problemas para afrontar una nueva etapa.

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