Chicote carga contra la dueña de 'Bodeguita Los 50' por no tomar las riendas del servicio: "Ni una puta decisión"

El servicio vuelve a descontrolarse en 'Bodeguita Los 50': los platos no salen, empieza a faltar comida y los clientes pierden la paciencia mientras Antonio se enfrenta a Aroa delante de sus compañeros y Chari permanece al margen.

El caos vuelve a apoderarse de 'Bodeguita Los 50'. El servicio avanza a trompicones, los platos no salen de la cocina, empieza a faltar comida y los clientes están cada vez más hartos.

La tensión aumenta cuando Antonio echa una bronca a Aroa delante del resto del personal. La camarera, indignada, acaba saliendo del restaurante para fumarse un cigarro mientras, dentro, Chari permanece prácticamente al margen del servicio.

Una actitud que desespera a Chicote, que carga duramente contra la propietaria por no asumir su papel como responsable del negocio: "Ni una puta decisión", sentencia el chef. "Tengo la solución para todos tus problemas: para lo que haces aquí, no vengas", le reprocha Chicote, llegando a ironizar sobre su falta de iniciativa: "Si traigo un niño del colegio de enfrente y lo traigo, sería más eficaz que tú".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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