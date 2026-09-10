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Pesadilla en la cocina: 'Bodeguita los 50'

El cocinero de 'Bodeguita los 50' abandona el local delante de Chicote y lanza una peineta: "A mamarla todos, cada uno a su p*** casa"

"Estáis como buitres con en la carroña dando palos", afirma Borja, el cocinero de 'Bodeguita los 50', ante las críticas de Alberto Chicote y sus compañeros: "Me voy estoy hasta los cojones y hasta el culo, a chuparla".

Chicote explota con la dueña de 'La bodeguita de los 50' tras salir a fumar: "¿Que te va a dar algo? pero si tienes menos sangre que una zanahoria"

Tras el desastroso servicio en 'Bodeguita los 50' y las críticas recibidas por Alberto Chicote y sus compañeros, Borja, el cocinero, se queja de que no le ha dado tiempo a hacer nada de los pedidos porque solo tiene "una p*** freidora". "Pero si solo tienes que freírlo", destaca Alberto chico, que no da crédito de las excusas del cocinero, quien le responde en el vídeo: "Llega un punto en el que estás hasta los cojones de las personas estén como buitres con la carroña dando palos".

"Me voy, estoy hasta los cojones y hasta el culo, a mamarla todos, a chuparla, cada uno a su p*** casa", afirma a gritos el cocinero, que abandona el local ante la mirada atónita de sus compañeros, sus jefes y de Alberto Chicote, que sale en su busca.

"El Chicote está ahí, 'ja,ja, ja' y le digo, se acabó, me voy, a tomar por culo", critica Borja a cámara cuando aparece Alberto Chicote: "No te puedes ir pegándole un corte de mangas a la peña". "No ha sido un corte de mangas sino una peineta", explica Borja, que insiste en que está "hasta los huevos" y pide que no le sigan más. "Esto es ya lo último", señala Chicote. Y es uqe el descontrol y los abandonos terminan por hundir el servicio ante un Chicote no da crédito de lo ocurrido.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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