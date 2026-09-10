"¿Pero qué cojones pasa aquí?": Chicote estalla tras la marcha de los clientes ante el caos de 'La bodeguita de los 50'

"Hace tiempo que no veía un servicio tan desastroso", reconoce Alberto Chicote tras ver cómo los clientes abandonan 'La bodeguita de los 50'tras llevar más de una hora esperando una comida que, si llega, es cruda.

Alberto Chicote observa cómo el equipo de 'Bodeguita los 50' da el primer servicio. "¿En qué departamento del infierno aprendiste a cocinar?", estalla el exitoso chef al ver cómo cocina Borja en este vídeo, donde Chicote no da crédito ante la falta de profesionalidad del cocinero del local: "Hostia, tío, tienes el mismo gusto que un troll de las cavernas". "Se te cae un cuchillo al suelo, pasas por encima tres veces y no lo recoges", critica Chicote mientras los clientes de la terraza se empiezan a impacientar al ver que tras una hora los platos siguen sin salir.

Por su parte, Chari, la dueña, decide irse a fumar con Javier, uno de los cocineros. "Estoy atacada de los nervios", asegura Chari a Javier, quien confiesa que le está dando vergüenza que sus mesas en terraza no tengan la comida: "Se me van a ir de la mesa, o me bailo unas sevillanos con ellos o no sé...".

Mientras tanto, Chicote, que no la ha visto, sigue alucinando con Borja: "Tú aquí vienes a cumplir el expediente, ¿verdad?". "No, lo que está pasando hoy no ha pasado nunca", se defiende el cocinero ante el presentador de Pesadilla en la cocina. Sin embargo, Chicote no puede creerse el descontrol que hay en el servicio, donde todavía no están saliendo los platos y, los que salen, están crudos.

"Pero, ¿qué cojones pasa aquí?", se pregunta indignado Chicote en este vídeo, donde Aroa, una e las camareras le explica que la terraza no tiene ni un plato de comida mientras su jefa y el camarero "están fumando". Tras descubrirlo, Chicote estalla contra la dueña: "Ah, ¿sí?, ¿que te va a dar algo? pero si tienes menos sangre que una zanahoria, ¿qué cojones te va a dar a ti?".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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