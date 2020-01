Una mesa de clientas del Rusiñol se queda sin hambre al encontrar bichos en el vinagre con el que iban a aliñar la ensalada. "¡Qué asco!, exclama una de las comensales.

Un detalle del que no se habían dado cuenta en el restaurante y que intenta remediar la camarera pidiendo perdón. "Cuando he visto las mosquitas... es una cosa normal si no se usa", le explica Cristina a cámara.

Sin embargo, no es la única sorpresa con la que se encuentra la mesa. El aceite lleva más de un año caducado y lo sirven como si nada. A las chicas se le quitan las ganas de comer.