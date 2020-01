Arranca el servicio del 'Rusiñol' en el que Pedro, el dueño, está fuera, y su hijo Chema está al mando. Una oportunidad que no sabe aprovechar el cocinero.

El chef de Pesadilla en la cocina ve las carencias que tiene Chema y que termina por bloquear el trabajo. "Prueba el arrocito que vas a flipar: esta duro como un atraganto", le dice Chicote.

No será lo único que no esté en condiciones para servir. Los espárragos trigueros se le queman "un poquito". "¿Se han tostado un poquito? No me tomes por imbécil. Eso se lo cuentas tú a quién tú quieras y lo mismo alguno va y te cree pero yo no. Ya te creí y ya me he dado cuenta de qué palo vas", comenta el cocinero.