Alberto Chicote vive uno de los momentos más angustiosos en Pesadilla en la cocina al ver las condiciones en las que se encuentra la cocina del 'Rusiñol' y, sobre todo, su comida.

Tras echar un vistazo al lugar que lleva "32 años funcionando con mugre desde el primer día", Chicote mira las cámaras refrigeradoras. Espaguetis en agua, manteca "negra" de chorizo, y pescado conservado en una bandeja con hielo son algunas de las barbaridades que ve entre las cuatro paredes del restaurante de Aranjuez.

Al ver en qué condiciones guardan el género, el chef de Pesadilla en la cocina les hace una pregunta a Pedro y a Chema entre arcadas. "¿Alguien me puede decir por qué me he comido yo esta mierda? ¡No me jodas!", comenta mientras se aguanta las ganas de echarlo todo por la boca.

El cocinero se hace una idea así de por qué la clientela no vuelva al local. "Lo que me extraña es que no hayan venido del pueblo con hachas y palos como si fuera esto la casa de Frankenstein", comenta al ver "el museo del terror" madrileño.