La impactante confesión de una camarera de 'Bodeguita los 50': "Aquí no como, el cocinero es superguarro y me da asco"

Ana, camarera de 'Bodeguita los 50', confiesa que Borja, el cocinero, "lleva con la misma ropa del trabajo una semana". "Aquí cada uno hace lo que se le pone en la punta de los cojones", afirma Borja.

Pesadilla en la cocina visita 'Bodeguita Los 50', una taberna sevillana cuyos empleados aseguran convivir con un fantasma, entre otras cosas inexplicables. Y es que el fantasma no es el problema principal del equipo: la actitud y la higiene de Borja, el cocinero, brilla por su ausencia, provocando situaciones tensas con sus compañeros.

Por su parte, Chari, la dueña, es incapaz de llevar las riendas del restaurante, le cuesta tomar decisiones y dar instrucciones a un equipo acostumbrado a funcionar sin una organización clara. La propia Chari da la razón a su equipo y reconoce que no sabe liderar.

Aunque el problema principal aseguran que está en la cocina, Borja se defiende en este vídeo: "Como me sigan tocando mucho los cojones, puerta". "Sitios no me van a faltar", insiste el cocinero de 'Bodeguita los 50' ante las críticas de las camareras, que le ponen de "guarro" para arriba. "Borja es un tío superguarro, lleva una semana con la misma ropa trabajando", explica Ana, una de las camareras, que confiesa en este vídeo que ella no come en el bar en el que trabaja porque el cocinero le da "mucho asco".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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