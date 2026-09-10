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Pesadilla en la cocina: 'Bodeguita los 50'

Chicote, a la dueña de 'Bodeguita los 50' tras salir a fumar: "¿Que te va a dar algo? pero si tienes menos sangre que una zanahoria"

Ante el caótico servicio, la dueña de 'Bodeguita los 50' sale a fumar con su camarero porque si no le "va a dar algo", algo que indigna a Alberto Chicote: "¿Qué cojones te va a dar a ti?".

Chicote explota con la dueña de 'La bodeguita de los 50' tras salir a fumar: "¿Que te va a dar algo? pero si tienes menos sangre que una zanahoria"

Alberto Chicote acude en esta nueva temporada de Pesadilla en la cocina a 'Bodeguita los 50', una taberna sevillana que le ha pedido ayuda para reflotar el local. Sin embargo, Chicote descubre que el descontrol, la falta de higiene en cocina y la actitud del cocinero, sumado al nulo liderazgo de la dueña del negocio, hacen una combinación explosiva. Incluso, el exitoso chef se ve obligado a llamar a un equipo de limpieza profesional para dejar la cocina limpia y evitar sustos en el siguiente servicio.

Tras dejar la cocina impoluta, Chicote observa cómo el equipo de 'Bodeguita los 50' da el primer servicio. "¿En qué departamento del infierno aprendiste a cocinar?", estalla el exitoso chef al ver cómo cocina Borja en este vídeo, donde Chicote no da crédito ante la lentitud y falta de profesionalidad del cocinero del local: "Se te cae un cuchillo al suelo, pasas por encima tres veces y no lo recoges". Mientras Chicote alucina en cocina, los clientes se empiezan a impacientar al ver que tras una hora los platos siguen sin salir.

Por su parte, Chari, la dueña, decide irse a fumar con Javier, uno de los cocineros. "Estoy atacada de los nervios", asegura Chari a Javier, quien confiesa que le está dando vergüenza que sus mesas en terraza no tengan la comida: "Se me van a ir de la mesa, o me bailo unas sevillanos con ellos o no sé...". Tras descubrir que ambos están fumando, Chicote estalla contra la dueña: "Ah, ¿sí?, ¿que te va a dar algo? pero si tienes menos sangre que una zanahoria, ¿qué cojones te va a dar a ti?".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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