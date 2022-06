En Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote se desplazó hasta Almería para conocer Generación del 27, un restaurante en el que acabaron con su paciencia. Y es que el pasotismo, el descontrol y las faltas de respeto llevaron al chef de Pesadilla en la cocina al límite. A continuación repasamos su paso por este negocio de Almería donde hubo momentos muy tensos, sobre todo, entre la cocinera, Estefanía, y el dueño, Paco.

Otros momentos de Generación del 27

Durante el segundo servicio deen, Paco y Estefanía protagonizaron una acalorada discusión que terminó con la cocinera lanzándole un bote de azafrán a su duelo. La llegada de la novia de este para echar una mano empeoró aún más la situación. Mientras los empleados pedían a Estefanía que no se pusiera "celosa", ésta comenzó a gritar y a tirar cosas. Algo que no gustó nada a Chicote, que la criticó por ello. Aunque, sin duda, lo peor llegó cuando Estefanía, incluso, llegó a arañar a Paco: "Me has hecho sangre". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

Nada más empezar, los trabajadores intentaron que Alberto Chicote probara una paella que llevaba tres días a la intemperie en el mismo recipiente en el que se hizo. "¿Que voy a probar yo eso? No te lo crees tú ni borracho", les contentó tajante Chicote, como puedes ver en el siguiente vídeo.

