Alberto Chicote entra a la cocina de 'El italiano' para ver cómo son los fogones del restaurante y se lleva una sorpresa porque al ver muchísimos platos en la entrada pensaba que iba a encontrarse una cocina muy grande con un equipo de al menos dos o tres cocineros y solo se encuentra a Ana, la cocinera, dentro. "No, aquí la cocinera soy yo y en el turno del sábado por la noche hay una chica que me ayuda a fregar porque no tengo lavaplatos", le cuentaAna.

El presentador de 'Pesadilla en la cocina' sigue inspeccionando la cocina y ve unos papeles pegados en las paredes con cosasapuntadas. "'Rigatoni'-Macarrón gordo", lee el cocinero mientras Ana se ríe y le pregunta si eso es para aclararse ella. "Mira yo le cuento, cuando yo empecé, claro, no sabía, yo era una clienta que venía al restaurante a cenar y a comer", le comenta a Chicote, que no entiende lo que le quiere decir.

"Yo no soy cocinera", le explica Ana al chef, que no entiende que este trabajando de cocinera una persona que nunca ha trabajado en un restaurante. "¿Cómo aprendiste?", le pregunta Chicote, a lo que Ana le cuenta: "Vino Alessio, me dio cuatro clases y por eso tengo la chuleta ahí, porque no sabía lo que era un 'rigatoni'", le explica la cocinera, que dice a cámara que Chicote es muy guapo y que anima mucho hablar con él.