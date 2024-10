Lola, la cocinera de 'La dulce Harleey', explota ante el desastre que viven en cocinas por la poca organización entre María, la dueña, y algunos "clientes caraduras" del local. Hay desde quienes se traen su propia comida para comerla en las mesas, hasta los que guardan un trozo de pastel en la propia nevera del local. Nadia, que trabaja en cocinas junto a Lola, superada por el caos, decide "salir un ratito a tomarse un vino". "Ven que te invito", le dice la dueña.

Chicote alucina al ver que dejan sola a Lola entre fogones, que no puede más y se derrumba por completo. "No entiendo nada, Lola", asegura el chef. "Yo sí que no lo entiendo, porque esto así no va a ir bien, vengas tú o venga quién venga", lamenta Lola. "Lo que tiene que cambiar es la mentalidad de María", continua diciendo.

Chicote intenta calmar a Lola con un fuerte abrazo. "Yo sufro porque quiero que salga esto y necesito el trabajo más que ninguno de los que hay aquí", asegura la cocinera.