Alberto Chicote se sienta a la mesa de 'BrasasYmás' para catar el menú y degustar los platos estrella del restaurante, pero los gritos tras la barra impiden que el chef se concentre en probar la comida. La tensión entre Simo, encargado de la barra, y sus compañeras camareras es cada vez más incontrolable.

"Para algo te pagan, no para que te toques la 'figa'". Yo vengo aquí a cumplir, cosa que vosotras, ¡no! Venís a esa esquina a estar con el móvil y a contaros los pelos del coño", grita Simo a Aida y Mika. Chicote no puede evitar mirar el escándalo que se ha formado en la barra y advierte a Simo que su actitud le ha dado "mucha vergüenza".

"Tienes la grandísima fortuna de que tu jefe es tu cuñado, porque en cualquier otro lugar del mundo donde hubieses currado y le hubieses dicho a la camarera lo que le has dicho habrías salido por la puerta como en las películas de los baqueros: volando y sin cabeza". Yo haría eso contigo, pero no es mi casa y me tengo que joder, ¿lo has pillado?, sentencia el chef.

Puedes ver la contestación de Simo en el vídeo que acompaña la noticia.