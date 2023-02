Alberto Chicote conoce por primera vez a Óscar, responsable del restaurante La Fortaleza, en Humanes (Madrid).

A pesar de que Óscar asegura que la presencia de Chicote en su local no le pone nervioso, el chef de Pesadilla en la cocina se sorprende de cómo no para al hablar con él: "Te veo nervioso y me cuesta seguirte".

Después de la pandemia, Óscar no remonta en su trabajo y cree que el problema ha sido el Covid. Al estar presente su madre, Chicote se acerca a hablar con ella: "Me preocupa porque Óscar no descansa y tiene mal humor. Hablar de él, me supone mis lágrimas".

