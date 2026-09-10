Alberto Chicote no da crédito con las croquetas de 'Bodeguita los 50': "Hostia, ¿por qué tienen ese color?"

Alberto Chicote llega a 'Bodeguita los 50' para descubrir en Pesadilla en la cocina por qué no funciona el negocio. Nada más llegar, descubre que la comida y, sobre todo, su cocinero, que le comienza a gritar, tienen que ver.

Alberto Chicote acude a la llamada de auxilio de 'Bodeguita los 50', una taberna sevillana que, tras décadas de trabajo, necesita que el presentador de Pesadilla en la cocina les ayude a reflotar.

Al llegar, Alberto Chicote charla con Chari, la dueña, y pide algunos de los platos de la carta, como las croquetas o los champiñones rellenos, la especialidad de la casa según una de las camareras. "¡Hostia!, ¿por qué tienen este color?, nunca me he comido unas croquetas amarillas", alucina Alberto Chicote, que no da crédito al ver la comida del local. Para su sorpresa, Borja, el cocinero, se asoma desde la cocina para contestarle a gritos, algo que Chicote no tolera: "¿Así a voces?,

"Vamos a ver Chicote, estoy solo, que cada uno coja su palo", reclama Borja a gritos en este vídeo, donde Chicote zanja la conversación rápido: "Ahora hablo contigo". "No voy a estar hablando a voces con el cocinero en mitad del bar", señala el exitoso chef.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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