Xavier Sardà ha relatado en Palo y Astilla cómo vivió la muerte prematura de su madre, cuando él tan solo tenía ocho años. Asegura que dejó de verla a los "siete años" y que tiene "recuerdos muy difusos" de ella.

Cuando su madre enfermó, Sardà tuvo que irse con sus abuelos a Montcada i Reixac, cerca de Barcelona donde pasó "una temporada escolar": "Mi adversidad era más no estar en casa que lo que estaba sucediendo en realidad".

Además, ha señalado que al preguntar a sus abuelos por qué no se apellidaban Sardá ni Tàmaro descubrió que tenía "unos abuelos postizos". "Murió tu abuelo, yo me casé con tu abuela, tu abuela murió y yo me casé con esta señora", le confesó su abuelo "falso".

Sardà ha explicado que la noticia de la muerte de su madre se la dijo una "tía de su abuela falsa": "Me dijo 'tu madre se ha ido al cielo'. Le daban más importancia los que me lo decían que en realidad yo, no sabía que decir".