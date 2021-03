La entrevista a Xavier Sardà en Palo y Astilla fue grabada poco antes de morir su hermana Rosa María Sardá, y en ese momento recordó sus inicios en el teatro. "Conocer a tu hermana y verla en el escenario son dos realidades distintas", explicaba el periodista.

"Yo no hubiese podido hacer nada de lo que he hecho si no hubiese tenido el aprendizaje de ver cómo los profesionales de esto trabajaban, fue una lección de profesionalidad", aseguró Sardà a Mamen Mendizábal.

El presentador apunta que al principio era reticente a hacer televisión porque "sabía lo que era ser famoso como Rosa María o Josep María Mainat, de La Trinca, que era su esposo".

Sardá también reveló que, en el plano más familiar, su padre y su hermana llevaban "la voz cantante" tras la muerte de su madre. "Rosa María nos coge de la mano a nosotros y nosotros la acompañamos con nuestras manos, estamos muy cerca. Suerte que he tenido hermanos, es una gran suerte", dijo.