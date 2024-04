Este sábado, el PSOE celebró su Comité Federal donde ministros, líderes autonómicos y militantes mostraron su apoyo masivo a Pedro Sánchez y su familia y pidieron su continuidad como secretario general del partido y presidente del Gobierno.

Muchos de los presentes hablaron ante los medios, como Óscar Puente, que ha asegurado a José Yélamo que no valora un escenario con la dimisión de Sánchez: "No quiero ni pensar en esa hipótesis. No me cabe en la cabeza otra cosa que no sea que Pedro Sánchez tome la decisión que todos esperamos, que sigue adelante".

"El PSOE seguirá, pero no será lo mismo. Es impensable que se marche", ha concluido el ministro de Transporte.