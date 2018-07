DOMINGO 23 DE FEBRERO A LAS 21:30

'Operación Palace' es una historia de Jordi Évole, que anticipa que el domingo 23 de febrero "no habrá Salvados, hay algo más que Salvados". "Vamos a emitir un programa sobre el 23F, pero no será un documental más sobre esta fecha, es otra cosa; no puedo explicar más porque si lo explico igual no lo podemos emitir", asegura Évole.