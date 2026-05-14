Wyoming rememora sus giras con Joaquín Sabina por las cárceles: "Parecía un sembrado, ¡había 4.000 tíos ahí metidos!"

Wyoming confiesa a Aimar Bretos que hay "una cosa por encima de todas" que siempre le agradecerá a Sabina: haber reconocido su talento cuando apenas empezaba: "Él estuvo ahí y fue quien dijo: 'este chaval mola'".

Cada vez quedan menos "viejos rockeros" sobre los escenarios, y el presentador de El Intermedio es uno de ellos. Desde que Aimar Bretos supo que su invitado iba a ser Wyoming, admite que mucha gente ha querido dedicarle unas bonitas palabras. Entre ellas, Joaquín Sabina.

"Siempre me ha parecido genial que se llame Wyoming alguien tan absolutamente español. En lo que sí tiene mucha razón es en lo de 'el gran', porque siempre has sido grande para mí y para la gente que te aprecia y te quiere, como es mi caso".

Tras escuchar el mensaje, Wyoming confiesa emocionado que hay "una cosa por encima de todas" que siempre le agradecerá a Sabina: haber apoyado su talento cuando apenas empezaba. "Cuando apenas nos conocíamos, llevó a Tola al bar donde estaba con el Maestro Reverendo para que se fijaran en mí y me ficharan para la tele. A Tola le pareció una mierda y no me llevó, pero yo ya tengo que morir con Sabina, porque yo era muy poca cosa, él estaba ahí y fue quien dijo: 'este chaval mola'".

Giras por las cárceles

Además de reconocer su talento, Sabina también estuvo presente en muchas etapas de la vida de Wyoming, coincidiendo incluso en giras por cárceles, como en la de Carabanchel. "¡Aquello era tremendo! Era una prisión de preventivos. Allí no pagaba la gente, estabas ahí hasta que te juzgaban", explica el presentador de El Intermedio, que recuerda aquella imagen desde el escenario como algo "brutal".

"Parecía un sembrado, ¡había 4.000 pavos ahí metidos!", cuenta Wyoming, reconociendo entre risas que "tiene mucho predicamento allí". "He estado dando charlas, ese es mi público, ¡el talego!", ríe.

"Las mujeres no delinquían"

Wyoming aprovecha su intervención para apuntar "otra cosa sorprendente". "Cuando ibas a una cárcel, la antigua prisión de Yeserías, que era la más grande de España, apenas tenía 3.200 mujeres", remarca el presentador de El Intermedio, matizando que "el 90% eran delitos consortes". "Me sorprendió muchísimo y, hablando con la alcaldesa de Yeserías, me dijo: 'aquí todas están comiéndose el marrón'", rememora.

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