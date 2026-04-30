La uróloga Blanca Madurga advierte del impacto del porno en los jóvenes y aclara los parámetros de normalidad del tamaño del pene

"En España se estima que a partir de los 9 años ya están viendo pornografía, es tremendo. Genera una deformación importante porque el niño normaliza lo que ve", explica la uróloga y andrológa Balnca Madurga en 'La Noche de Aimar'.

La Dra. Blanca Madurga, uróloga y andróloga ha abordado el temor de muchos pacientes a pronunciar la palabra "pene", una incomodidad que, según explica, lleva a algunos a utilizar eufemismos como "cosita" o "cosa" en consulta.

La especialista ha señalado que esta falta de naturalidad está especialmente presente entre los pacientes más jóvenes. "Tienen una autopercepción corporal precisamente por esas referencias del porno, donde los actores presentan penes muy grandes; por eso son actores porno", ha apuntado con ironía.

Madurga ha advertido además del impacto del consumo precoz de este tipo de contenidos. "El porno ha hecho mucho daño durante años. En España se estima que a partir de los 9 años ya están viendo pornografía, es tremendo. Genera una deformación importante porque el niño normaliza lo que ve", ha explicado.

Preguntada por Aimar Bretos sobre los parámetros de normalidad, la doctora ha precisado que la media del tamaño del pene "en España en erección se sitúa en torno a los 16 centímetros, medidos desde la parte ventral hasta el glande".

Fuera de la erección, ha añadido, también existen referencias clínicas: "En estiramiento máximo está entre 8 y 10 centímetros en un pene normal". Y ha aclarado: "A partir de 6 centímetros en erección hablamos de un problema; si no, no".

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