Una taxista de Madrid, sobre por qué dejó de trabajar de noche: "Cuando empezó a haber tocamientos tiré de freno de mano en la autovía"

La taxista Laura Gallego, una de las entrevistadas de este programa de La Noche de Aimar, desvela los motivos por los que ya no trabaja de noche y cuenta un episodio desagradable con un hombre que intentó agredirla sexualmente.

Tras el paso de María Galiana y Alberto San Juan por el plató de La Noche de Aimar, la taxista Laura Gallego, una cara anónima con una vida y una profesión apasionante, ocupa el sillón de las entrevistas. Laura cuenta ante sus entrevistadores, Thais Villas, David Vico, Elvira Lindo y Aimar Bretos, cómo es ser mujer y taxista en Madrid.

Una de las precauciones que ha tomado con el paso de los años ha sido evitar el turno de noche. A ella no le han atracado nunca, pero sí le han hecho 'simpas', marcharse sin pagar. Sin embargo, una de las situaciones más impactantes la vivió por culpa de un hombre que intentó abusar de ella.

"Se me montó una pareja y a ella la dejaba en Madrid y a él en Torrejón", comienza a contar. A pesar de la insistencia de él, cuando la mujer se bajó del taxis no quiso que él la acompañara a su casa. "La chica le dijo que no y entonces, quiso que yo cediera", resume.

Laura le obligó a ponerse el cinturón porque así ella se sentía más protegida, pero él se metía entre los asientos. "Cuando empezó a haber tocamientos tiré de freno de mano en plena autovía". También le amenazó con el extintor para conseguir que bajara del taxi. "Y se bajó", cuenta hoy con alivio.

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