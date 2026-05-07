La entrevista completa de Aimar Bretos a Iñaki Gabilondo: "Lo que sí me preocupa es saber vivir"

Iñaki Gabilondo resume en 'La Noche de Aimar' su manera de entender la vida como una "conciencia constante del tiempo" presente. Junto a Aimar Bretos, repasa su trayectoria, su visión del periodismo y su mirada crítica sobre la sociedad actual.

"Lo que sí me preocupa es saber vivir, que es ser consciente del tiempo que estamos vivos ahora". Así ha definido Iñaki Gabilondo, primer invitado de este segundo programa de 'La Noche de Aimar', su manera de entender la vida, asegurando que "nunca le ha asustado la muerte".

Comenzando la entrevista definiendo qué significa ser progresista hoy. Para el periodista, se trata de "tener un cierto sentido de la conciencia del otro", definiéndolo como una actitud vital hacia los demás y hacia la convivencia.

Gabilondo ha asegurado que la sociedad actual ha derivado hacia "un individualismo enloquecido", donde predomina el "yoísmo" y las personas que viven "encapsuladas en su propio ego", especialmente a través de las redes sociales.

También ha reflexionado sobre su carrera profesional y su relación con el éxito, hablando de una trayectoria que estuvo marcada por oportunidades inesperadas desde muy joven, lo que le impidió caer en la obsesión por "querer más".

Durante la charla, que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, ha hablado sobre su papel como "testigo privilegiado" de la historia de España, recordando que vivió acontecimientos clave como la muerte de Franco, a sus 36 años y tres hijos, o el intento de golpe de Estado: "He visto muchos acontecimientos cuando estaban en fase de construcción, y me siento satisfecho de cómo me posicioné ante ellos".

Preguntado por el uso del término "dictadura" en el debate actual, el periodista ha sido tajante: "Me horroriza que se esté blanqueando la dictadura, no se puede jugar con eso".

La conversación también ha dejado espacio para el lado más humano del oficio, cuando Gabilondo ha recordado una de las entrevistas que más le marcaron: la de una madre cuyo hijo en coma llegó a despertar y aseguró que "había estado todo el rato escuchándole", una experiencia que le desbordó emocionalmente: "Me caí de la silla".

Sobre su propia responsabilidad como comunicador, el periodista asegura "haber tenido una gran preocupación por ser de alguna utilidad", reconociendo que su prioridad ha sido "no olvidar nunca al oyente": "Ante un micrófono damos dos versiones; el que damos y el cómo damos el qué damos, que es otro mensaje. Con ese cómo contamos, va indirectamente cómo discrepamos, como escuchamos y como queremos aprender".

"No quiero darme cuenta de no estar, nunca", ha reflexionado Gabilondo, que ha cerrado un tramo final de entrevista con un gesto de ternura al recibir un mensaje de su nieta y definiendo la banda sonora de su vida.

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