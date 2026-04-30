La respuesta de una uróloga al silencio que rodea los "gatillazos": "Ole por ellos, pero es mentira"

En su estreno en laSexta, Aimar Bretos pone sobre la mesa un tema todavía incómodo para muchos: el pene. Un debate junto a la uróloga Blanca Madurga, la periodista Thais Villas, el filósofo David Vico y la escritora Elvira Lindo.

La escritora Elvira Lindo pone el foco en la dificultad que muchos hombres siguen teniendo para hablar de su pene. "¿Qué es lo que falta? Porque de la menopausia se habla muchísimo", comenta, preguntándose por qué continúa existiendo tanta resistencia a tratar estos temas con naturalidad, especialmente cuando quien atiende la consulta es una mujer.

A partir de ahí, el filósofo David Vico ironiza sobre el silencio que rodea a la disfunción eréctil: "Podemos hablar de diabetes, de análisis de sangre o de la tensión, pero de gatillazos... yo no conozco a ninguno. Jamás nos ha pasado nada nunca a mis amigos", bromea, provocando la risa de la Dra. Blanca Madurga, uróloga y andróloga: "Ole por ellos, pero es mentira".

Más allá del humor, la especialista remarca el normalizar una situación que considera mucho más habitual de lo que muchos hombres reconocen. "Seguro que en algún momento de su vida han tenido algún problema y es normal. No hay que magnificarlo. Hay que saber que eso pasa, conocer las causas y entender que tiene tratamiento", señala, desvelando que, entre los factores más frecuentes,"el alcohol es el mayor precursor de los gatillazos".

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