"Me llamaban sudaca, rojo y traidor": Jorge Valdano recuerda los insultos que recibió a su llegada al Real Madrid

"Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol", sostiene Valdano en La Noche de Aimar, recordando cómo uno de los insultos que "más le dolió" en su llegada al club blanco fue "sudaca", porque "comprometía a mucha gente inocente".

Hablando sobre cómo afectan las criticas y lo insultos cuando eres jugador, Jorge Valdano confiesa que "hace muchos años" le llamaban "poeta, catedrático o intelectual" para insultarle. "Pero eso dejó de ser un insulto, lo que habla bien de la evolución de la sociedad", reconoce el argentino entre risas.

Según confiesa a Bretos, lo que hay "alrededor del fútbol" es algo completamente "pasional con demasiadas emociones" y "uno no puede pretender estar por encima del bien y el mal".

Preguntado sobre si alguna vez le han insultado con "rojo", se remonta a los primeros años "cuando llegó al Real Madrid". "Había inscripciones en el Bernabéu, era el momento en el que los Ultras Sur tenían la palabra, entonces las acusaciones eran por sudaca, rojo y traidor". Sin embargo, confiesa que lo mas le dolía era "sudaca", porque "comprometía a mucha gente inocente". "Gente que no tenía la defensa de la fama que tenía yo en ese momento", reconoce el exentrenador blanco.

"Hubo mucha inmigración 'sudaca', económica, aventurera, política...En aquel momento la palabra me pareció muy ofensiva. Argentina recibió tres o cuatro millones de españoles cuando el flujo migratorio favorecía a la evolución de Argentina, por lo que me parecía una muy mala manera de devolver aquella cortesía", asegura.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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