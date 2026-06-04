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Racismo y xenofobia

Jorge Valdano, sobre los insultos racistas y xenófobos en el fútbol: "Los estadios adelantan los latidos sociales"

El exfutbolista argentino reflexiona en La Noche de Aimar sobre los episodios de racismo y xenofobia en el deporte y asegura que los estadios "reflejan" problemas que ya existen en la sociedad.

Jorge Valdano, sobre los insultos racistas y xenófobos en el fútbol: "Los estadios adelantan muchas veces los latidos sociales"

Preguntado por Aimar Bretos sobre qué siente cuando escucha gritos racistas o xenófobos en un campo de fútbol, Jorge Valdano asegura que esos episodios le hacen "activar la tensión", porque son "el reflejo de que algo se está anidando en la sociedad".

"El estadio adelanta muchas veces los latidos sociales", asegura Valdano, sosteniendo que el fútbol puede servir también como herramienta para comprender el momento que vive una sociedad. "Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol. El estadio exagera, y en la exageración hay enseñanza", asegura.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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