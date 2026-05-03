Iñaki Gabilondo charla con Bretos el próximo miércoles en 'La noche de Aimar: "PSOE y PP le hacen cosquillas al problema de la vivienda"

El histórico locutor profundizará, entre otros asuntos, sobre la polarización de la política, que hace que "no se alcancen acuerdos", lo que hace que los "problemas se envenenen y se atasquen".

Aimar Bretos se ha incorporado a laSexta para recibir cada miércoles a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, con los que profundiza en aspectos claves de su trayectoria, de su carrera o de la actualidad. Este próximo miércoles, a partir de las 23:00 horas, tendrá una conversación con el periodista Iñaki Gabilondo, en la que el histórico locutor reflexiona, entre otras cosas, sobre la polarización de la política.

"La sociedad ha adquirido tal profundidad y tal complejidad que los problemas son de una dimensión que escapa al viejo recetario de los partidos. El PSOE, con su receta para la vivienda, la coloca aquí y la vivienda se muere de la risa de la receta que le ha puesto, le hace cosquillas al problema", critica el periodista, a lo que añade que "viene el Partido Popular con su receta sobre la vivienda y el problema de la vivienda se mea de la risa, porque solo le hace cosquillas".

En este sentido, Gabilondo defiende que los problemas "han adquirido tal dimensión que están por encima de la capacidad del recetario de los partidos" y "solo pueden abordarse mediante acuerdos". Sin embargo, lamenta que "como no puede haber acuerdos por la polarización, los problemas se envenenan y se atascan".

Este es solo un pequeño adelanto de la charla que mantendrá el próximo miércoles Iñaki Gabilondo con Bretos, quien también entrevistará en 'La noche de Aimar' a la actriz Belén Rueda a partir de las 23:00 horas en laSexta.

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